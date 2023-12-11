بيرسي تاو أفضل لاعب .. الأهلي يتوج بجائزة أفضل ناد في إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - تُوج النادي الأهلي بجائزة أفضل فريق في إفريقيا خلال عام 2023، وذلك حفل الاتحاد الإفريقي لكرة، الجاري مساء اليوم الإثنين، في مراكش المغربية.

وتنافس النادي الأهلي على تلك الجائزة مع ناديي الوداد البيضاوي المغربي، وصيف بطولتي دوري أبطال إفريقيا والدوري الإفريقي، وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بطل السوبر ليج.

وتسلم الجائزة ممثلًا عن الأهلي، طارق قنديل، عضو مجلس إدارة الأحمر، الذي حرص على توجيه الشكر لكل من قام بالتصويت لصالح الأحمر في الاستفتاء.

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد تُوج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، كما نجح في التأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي الممتاز، بالإضافة للتتويج بـ 4 بطولات محلية.

أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا

حصل بيرسي تاو، نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا، وذلك خلال حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجاري مساء اليوم الإثنين.

وتسلم الجائزة ممثلًا عن بيرسي تاو، طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وذلك في ظل تواجد اللاعب الجنوب إفريقي مع بعثة الأحمر في المملكة العربية السعودية، من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وقام أحمد حسن، قائد المنتخب المصري السابق والمُتوج بكأس إفريقيا عامي 2006 و2010، بتسليم الجائزة لطارق قنديل.

وكان بيرسي تاو قد قاد النادي الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بالإضافة للحصول على 4 بطولات محلية.

يُذكر أن النادي الأهلي كان قد تُوج بجائزة أفضل فريق في إفريقيا خلال عام 2023، وذلك حفل الاتحاد الإفريقي لكرة، الجاري مساء اليوم الإثنين، في مراكش المغربية.