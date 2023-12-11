شكرا لقرائتكم خبر في الرياض.. «فيفا» يستقطب المبدعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استكمالا للمرحلة الأولى التي أقيمت في مدينة جدة انطلقت المرحلة الثانية من برنامج FIFA لمدارس البنين والبنات لاكتشاف المواهب، والذي يقيمه الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالتعاون مع وزارتي الرياضة والتعليم، وتحتضنه «الرياض» حتى الأربعاء 13 ديسمبر.

ويأتي المهرجان ضمن جهود الاتحاد الدولي لكرة القدم لاكتشاف المواهب وتطويرها، وتأهيل المعلمين والمعلمات المسؤولين عن النشاط الرياضي، وفق أسس فنية محددة، حيث تم تحديد الفئة العمرية المستهدفة للمهرجان من المواهب من 6 - 14 عاما.

ويهدف البرنامج إلى تسهيل الجهود الرامية لتطوير عدد من المهارات المعتمدة على المستوى العالمي لتطوير الحياة الاجتماعية العالمية.

كما يهدف البرنامج الى استقطاب المواهب الكروية ومعلمي التربية البدنية في المدارس، وسيقام عبر عدة مدن في المملكة، حيث ستكون المرحلة الثالثة في «الدمام».