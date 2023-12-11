اتفاقية مع ناد بوسني لتطوير المدربين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت إدارة برنامج صقور المستقبل، أحد برامج الاتحاد السعودي لكرة القدم، اتفاقية تعاون مع نادي جيلييزنيتشار ساراييفو البوسني، بحضور مدير البرنامج غسان فلمبان ورئيس مجلس إدارة النادي البوسني، يوسف تانوفيتش.

وتضمنت الاتفاقية حصول لاعبي البرنامج على فرصة الانضمام إلى تجارب أداء في فريق جيلييزنيتشار، كما شملت التعاون مع مدربي الفريق والموظفين والإداريين، وتوفير دعم قوي للخدمات التقنية والطبية، إضافة إلى إمكانية اللعب على ملاعب ومنشآت نادي جيلييزنيتشار.

وستتيح الاتفاقية إمكانية وجود كشافين ومدربين من نادي جيلييزنيتشار في كأس الأبطال الدولية، وهي البطولة التي تعرف مشاركة النادي البوسني، الذي تعاقد مع المدرب الوطني عبدالحكيم التويجري، كما يضم الفريق الأول لاعب صقور المستقبل سابقا عبدالملك الجابر.

من جهته، أوضح مدير برنامج صقور المستقبل غسان فلمبان أن الاتفاقية ستنعكس على لاعبي البرنامج الذين سيحظون بفرصة انضمامهم سواء في التدريبات أو من خلال المباريات التي تجمع الفريقين، إضافة إلى تطوير المدربين والإداريين.