شكرا لقرائتكم خبر جدة تتأهب للجولة الأخيرة من بطولة تويوتا للراليات 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصل موسم 2023 من بطولة السعودية تويوتا للراليات إلى محطته الختامية الأسبوع المقبل بخوض رالي جدة تويوتا، وذلك في المدة ما بين 14 و16 ديسمبر الجاري، حيث ستكون النسخة الثانية من الرالي، بعد تنظيم النسخة الأولى في 2016.

وينظم الرالي الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة وبالشراكة مع الشريك الرسمي عبد اللطيف جميل للسيارات تويوتا، ويشرف عليه مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية برئاسة الأمير خالد بن سلطان العبد الله.

وتستضيف مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مقر الرالي، حيث ستجرى عمليات التوثيق الإداري والفحص التقني للمركبات المشاركة، غدا، قبل يوم واحد من انطلاقة الرالي الذي يستمر لثلاثة أيام.

وتبدأ فعاليات الرالي بحفل يقام في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، الخميس المقبل، يتبعها مرحلة استعراضية خاصة تقام في الساعة الثالثة عصرا في قرية ثـول الساحلية، على بعد 30 كلم جنوب مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وذلك لتحديد مراكز المنطلقين في المرحلة الخاصة الأولى.

وتنطلق المنافسات الفعلية بخوض المرحلة الخاصة الأولى بطول 247 كلم تقريبا، صباح الجمعة، 15 ديسمبر، تبدأ من رابغ - شمال جدة.

وتنتهي المنافسات السبت، 16 ديسمبر، بخوض المرحلة الخاصة الثانية، وطولها 110 كلم تقريبا، تبدأ وتنتهي في محافظة خليص الزراعية التاريخية في منطقة مكة المكرمة، شمال شرق جدة.

وتختتم فعاليات الرالي بعقد مؤتمر صحفي وحفل توزيع الجوائز للفائزين، الساعة الخامسة عصرا، وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وأقيم رالي جدة للمرة الأولى عام 2014، وفاز به آنذاك السائق السعودي يزيد الراجحي مع ملاحه الفرنسي أليكس وينوك في سيارة هامر باغي، وكرر يزيد هذا الإنجاز في الموسم التالي مع الملاح الألماني تيمو غوتشالك.

كما فاز السائق القطري عادل عبد الله مع الملاح الفرنسي سيباستيان ديلاوناي بلقب الرالي في 2016، في سيارة من فئة تي 2» لسيارات الرالي من الإنتاج التجاري الواسع، وعاد يزيد ليفوز بلقب الرالي للمرة الثالثة في ديسمبر الماضي، وهذه المرة مع الملاح الألماني ديرك فون تسيتفيتس في تويوتا «هايلكس».

وسيطر السعوديون على باقي الفئات، حيث فاز أحمد الشقاوي بلقب «تي 2»، وصالح السيف بلقب فئة «تي 3» للسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية، ومها الحملي بلقب فئة «تي 4» للسيارات الصحراوية الخفيفة من الإنتاج التجاري الواسع.

وفاز الدراج السعودي عبد المجيد الخليفي بلقب فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات في نسختي 2014 و 2015، وفاز مواطنه هيثم التويجري بلقب الفئة في نسخة 2022، فيما فاز الدراج الإماراتي حمدان العلي بلقب فئة الدراجات النارية العام الماضي على متن دراجة هاسكفارنا.

سيطرة سعودية على الراليات: