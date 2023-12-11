لويس كورتيس يقود أخضر السيدات حتى 2027

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، مع الإسباني لويس كورتيس لقيادة المنتخب الوطني الأول للسيدات بعقد يمتد حتى 2027.

ويمتلك لويس كورتيس سجلا تدريبا حافلا بالإنجازات، حيث كانت آخر محطاته التدريبية مع المنتخب الأوكراني الأول للسيدات، كما قاد قبل ذلك فريق برشلونة للسيدات لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا نسخة 2020/2021، وتمكن أيضا من تحقيق لقب كأس ملكة إسبانيا في نفس الموسم.

وقاد الإسباني كورتيس فريق برشلونة في موسم 2019/2020 لتحقيق كافة البطولات المحلية وهي الدوري الإسباني للسيدات، وكأس ملكة إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس كاتالونيا، وسيقود الإسباني أخضر السيدات بداية من معسكر شهر يناير المقبل.

ويمتلك الإسباني لويس كورتيس العديد من الجوائز على مدار سنواته التدريبية، أبرزها جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل مدرب عام 2021، كما تم ترشيحه لجائزة الاتحاد الدولي لأفضل مدرب في فئة كرة قدم السيدات من نفس العام.

ومن جانبه أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عن سعادته بالتعاقد مع السيد لويس كورتيس ووصفه بأنه مدرب يملك خبرة كبيرة في كرة القدم النسائية، مشيرا إلى أن التعاقد معه يعد استثمارا ناجحا لمستقبل كرة القدم النسائية في المملكةP نظرا لتحقيقه العديد من الإنجازات خلال مسيرته.

وقال المدرب لويس كورتيس بعد مراسم التوقيع «أشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم على ثقتهم بي، وأشعر بالسعادة لهذه الخطوة في مسيرتي التدريبية، المنتخب السعودي للسيدات هو منتخب جديد في ساحة كرة القدم، لكنهم يملكون شغفا كبيرا تجاه هذه اللعبة وهذا ما حفزني لقبول هذه الفرصة، أخضر السيدات يملك لاعبات بمعدل أعمار صغير وهذا ما سيجعلنا نعمل من أجل تطوير المنتخب والبناء من أجل المنافسات القادمة».