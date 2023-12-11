الهلال يقسو على التعاون ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حجز نادي الهلال مقعدا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الفوز على التعاون 3-0، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية

وسجل الثلاثي الأجنبي، ميشايل ديلجادو في الدقيقة (45 3) وألكسندر ميتروفيتش (52) ومالكوم (84) أهداف الهلال في شباك التعاون.

وبهذه النتيجة يتأهل الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين كثاني المتأهلين رفقة الخليج.

الشوط الأول

بدأت المباراة بوتيرة متوسطة من كلا الجانبين، ولم يتمكن أي فريق من فرض سيطرته على وسط الملعب، وخلت أول 15 دقيقة من أي تهديدات على مرمى الفريقين.

ولاحت أولى الفرص الحقيقية في المباراة عند الدقيقة 25، عندما تقدم سعود عبدالحميد على الجانب الأيمن، وأرسل عرضية لزميله ميتروفيتش، إلا أن رأسية اللاعب الصربي مرت بمحاذاة المرمى.

ورد التعاون على تهديد الهلال، وكاد موسى باور أن يفتتح التسجيل في المباراة، عندما سدد قذيفة من داخل منطقة الجزاء، ردها القائم الأيسر.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح ميشايل ديلجادو، في افتتاح النتيجة للزعيم، بفضل تسديدة قوية فشل حارس التعاون في إبعادها، وسط اعتراضات من قبل لاعبي التعاون لوجود خطأ، لكن الحكم عاد لتقنية الفيديو، وأكد بعد ذلك صحة الهدف.

الشوط الثاني

دخل الهلال الشوط الثاني مندفعا نحو الهجوم، ونجح ميتروفيتش في مضاعة النتيجة لفريقه عند الدقيقة 51، برأسية محكمة مستفيدا من عرضية مواطنه سافيتش.

وأهدر جواو بيدرو، فرصة تذليل الفارق للتعاون، عندما انفرد بالحارس بونو، لكنه لم يحسن التصرف مع الكرة وفشل بالتسديد نحو مرمى الهلال.

وفي الدقيقة 76، عاد القائم مرة أخرى ليحمي الهلال من هدف جديد، عندما رد تسديدة عبدالفتاح آدم.

واستغل الهلال اندفاع التعاون نحو الهجوم، وخطف الفرنسي مالكوم الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 84، ليؤكد فوز فريقه في المباراة.

الخليج وأبها

إلى ذلك نجح فريق الخليج في تحقيق الفوز على نظيره أبها 2-1، أمس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وافتتح الخليج أهداف المباراة عن طريق لاعبه فابيو مارتينيز في الدقيقة 30، حيث سدد كرة من يسار منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وعادل أبها النتيجة عن طريق لاعبه توكو إيكامبي في الدقيقة 61 بعد تمريرة رائعة بكعب القدم عن طريق سعد بقير لينفرد المهاجم بالمرمى ويسدد الكرة داخل الشباك.

وخطف الخليج هدف الفوز في الدقيقة 83 بأقدام لاعبه خالد ناري، الذي انفرد بالحارس، بعد تمريرة رائعة من ريبوتشو، ثم سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

بهذه النتيجة تأهل الخليج لأول مرة في تاريخه إلى الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.