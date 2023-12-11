مونديال الأندية.. الاتحاد يستهل العالمية أمام أوكلاند سيتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتتح الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مشاركته العالمية مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عندما يواجه أوكلاندسيتي النيوزلندي ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية منافسات هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخها بعد أن فازت بتنظيم البطولة ويمثلها فريق الاتحاد كونه بطل الدوري في العام الماضي، وتحمل البطولة الرقم 20 في تاريخ المسابقة، بمشاركة 7 أندية هي: مانشستر سيتي الإنجليزي، فلومينينسي البرازيلي، الأهلي المصري، أوراوا ريد دياموندز الياباني، كلوب ليون المكسيكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، الاتحاد السعودي.

أفضل النتائج

ويأمل العميد في تحقيق الانتصار، خصوصا أنه يلعب على أرضه وسط دعم جماهيره المتوقع أنها ستحضر بكثافة لمساندة الفريق وتشجيعهم لتجاوز هذه المباراة وتحقيق الفوز والوصول للدور الثاني من البطولة والمضي قدما نحو تحقيق أفضل النتائج.

ويطمح الاتحاد خلال مشاركته الثانية في البطولة لتكرار ما فعله عام 2005 عندما تأهل لنصف نهائي البطولة وحقق في ذلك الحين المركز الرابع ويتمنى الآن الوصول لأبعد من ذلك والتأهل لنهائي البطولة الذي يفصله عنه 3 مواجهات حتى بلوغه.

إنجاز جديد

وتعول جماهير الاتحاد على نجوم الفريق وخبرتهم في المحافل الدولية بقيادة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نجولو كانتي إضافة إلى نجم خط الوسط البرازيلي فابينهو وتحت إشراف المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو والذي تعاقد معه الاتحاد قبل نحو شهر من الآن.

ويرغب اتحاد جدة في تحقيق إنجاز جديد للكرة السعودية بالتتويج باللقب أو تكرار نفس إنجاز الهلال السعودي، الذي وصل لنهائي البطولة العالمية في نسخة 2022 واحتل المركز الثاني بعد الخسارة أمام ريال مدريد 3 / 5.

الأكثر مشاركة في المونديال

أما خصم الاتحاد في هذه المواجهة فقد شارك 11 مرة من قبل في البطولة ولم يستطع تحقيق الانتصار في مباراته الأولى سوى مرتين كانت الأولى عام 2009 حينما تجاوز الأهلي الإماراتي وصعد للدور الثاني قبل أن يخسر أمام أتلانتي المكسيكي ويكتفي بتحقيق المركزالخامس.

وتعد مشاركة أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية عام 2014 هي الأفضل، وتوجها بحصوله على المركز الثالث بعد مسيرة ناجحة بدأها بالفوز على المغرب التطواني بنتيجة «4-3» خلال مواجهة امتدت إلى ركلات الترجيح في الدور الأول، قبل أن يحقق المفاجأة وينتصر على وفاق سطيف الجزائري بطل إفريقيا بنتيجة «1-0» في ربع النهائي.

وخسر أوكلاند سيتي بصعوبة أمام سان لورينزو الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي بنتيجة «1-2»، ليفوز بعد ذلك على كروز أزول المكسيكي بطل أمريكا الشمالية في مباراة تحديد المركز الثالث «4-2» بركلات الترجيح، بعد تعادلهما «1-1».

البطولة الأخيرة

وبخلاف مشاركته الناجحة في بطولة 2014 وحصوله على المركز الثالث، حقق أوكلاند سيتي الفوز مرتين فقط في 12 مباراة ضمن كأس العالم للأندية خلال بقية مشاركاته منذ عام 2006 وحتى عام 2022.

وحقق أوكلاند سيتي الفوز على شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة «2-0» في الدور الأول من نسخة 2009، قبل أن يخسر أمام أتلانتي المكسيكي بثلاثية نظيفة في ربع النهائي، وبعدها حقق المركز الخامس في تلك النسخة بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بطل إفريقيا بنتيجة «3-2».

ومنذ مشاركته في نسخة 2014، لعب أوكلاند سيتي 4 مباريات في كأس العالم للأندية خلال نسخ 2015، 2016، 2017، و2022، خسرها جميعا دون تحقيق أي فوز أو تعادل.

يذكر أن أوكلاند سيتي خرج مبكرا من البطولة الأخيرة التي جرت في المغرب، بعد خسارته أمام الأهلي المصري في منافسات الدور الأول بنتيجة «0-3».

قبل المواجهة:

تستضيف السعودية البطولة للمرة الأولى في تاريخها.

يشارك نادي الاتحاد كونه بطل الدوري السعودي الموسم الماضي.

تعتبر هذه المشاركة الثانية للاتحاد بعد 2005 ، والذي حقق فيها المركز الرابع.

شارك أوكلاند سيتي 11 مرة سابقة لم يحقق الفوز سوى مرتين 2009 و2014.

أفضل مركز حققه أوكلاند سيتي كان ثالث الترتيب عام 2014.

لم يسبق للفريقين أن تواجها قبل لقاء الليلة.

تاريخ مشاركات الأندية السعودية في كأس العالم:

النصر عام 2000 في البرازيل حقق المركز السادس

الاتحاد عام 2005 في اليابان حقق المركز الرابع

الهلال عام 2019 في قطر حقق المركز الرابع

الهلال عام 2021 في الإمارات حقق المركز الرابع

الهلال عام 2022 في المغرب حقق المركز الثاني

بطولات وتاريخ الاتحاد:

حقق لقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين (2004، 2005).

كأس الكؤوس الآسيوية مرة واحدة (1999).

توج بلقب كأس الخليج (2005).

دوري أبطال العرب (1999).

توج بلقبين في بطولة كأس السوبر المصري السعودي (2001،2003).

توج بلقب الدوري 9 مرات.

كأس خادم الحرمين الشريفين 9 مرات.

كأس ولي العهد 8 مرات.

كأس الاتحاد السعودي 3 مرات.

كأس السوبر السعودي.

القيمة التسويقية: 114.43مليون يورو.

أعلى اللاعبين قيمة تسويقية: فابينيو (38 مليون يورو).

أبرز اللاعبين: كريم بنزيما، فابينيو، نجولو كانتي، رومارينيو، أحمد حجازي، عبد الرزاق حمدالله.

المدير الفني: الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

هداف الفريق بكل المسابقات: كريم بنزيما (9 أهداف).

أبطال كأس العالم للأندية:

ريال مدريد الإسباني - 5 ألقاب.

برشلونة الإسباني - 3 ألقاب.

كورينثيانز البرازيلي - لقبين.

بايرن ميونخ الألماني - لقبين.

ليفربول - مرة واحدة.

مانشستر يونايتد - مرة واحدة.

تشيلسي الإنجليزي - مرة واحدة.

إنترناسيونال وساو باولو البرازيليان- مرة واحدة.

ميلان وإنتر الإيطاليان - مرة واحدة.

الهدافون التاريخيون للمسابقة: