مصر تحصد فضية بطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة تحت 15 سنة

ياسر رشاد - القاهرة - حصد المنتخب الوطني لناشئي الريشة الطائرة تحت 15 سنة فضية بطولة أفريقيا والمقامة بعاصمة زيمبابوي "هراري" خلال الفترة من 6 وحتى 15 ديسمبر الجاري.

وحصل ناشئو الفراعنة على الميدالية الفضية عقب الخسارة أمام منتحب جنوب أفريقيا بنتيجة 3-0 في النهائي الذي أقيم مساء الإثنين.

وكان أبناء النيل قد صعدوا للنهائي بعد تفوقهم على منتخب موريشيوس بنتيجة 3-2، فيما تغلب منتخب جنوب أفريقيا على حساب نظيره الجزائري.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني في البطولة القارية 8 لاعبين بواقع 4 لاعبين و4 لاعبات ويضم منتخب الناشئين كلًا من: "مؤمن خالد محمد، أحمد محمد عبد العال، محمد عمرو نعمان، وعمر أحمد الصبان".

فيما يضم منتخب الناشئات كلًا من: "نور محمد فكري، رحيمة حسين خالد، ملايكة محمد حسن، وميرا علي عبد الغفور“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في زيمبابوي، كريم أحمد شديد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هشام سليمان، ويعاونه محمد أبو الحمد في منصب المدرب العام.