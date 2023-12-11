سبورتنج يبدأ الدفاع عن اللقب الأفريقي لسيدات السلة بالفوز على بطل الكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الاول لكرة السلة سيدات بنادي سبورتنج على سي إن اس اس الكونغولي بنتيجة٩٨- ٤١، في أولى مباريات الفريق، في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال لسيدات السلة.

انطلق فعاليات البطولة على صالة نادي سبورتنج يشارك بها 10 أندية من قارة أفريقيا.

وشهد حفل الافتتاح فقرات فنية مميزة وألعاب نارية واستعرض لتاريخ البطولة والفرق المشاركة.

وينافس فريق سبورتنج على البطولة الإفريقية للأندية لكرة السلة سيدات، مع كل من إنتر كلوب وبريميرو دي أجوستو من أنجولا وأوفردوز ستيشن وجامعة دوالا من الكاميرون وريج الرواندي وميناء كينيا.

مباريات البطولة بدأت اليوم وحقق فريق مجمع الطاقة الرواندى الفوز على نظيره Overdose up Station بنتيجة 86 - 45، كما فاز فريق الجمارك النيجيرى نجح في تحقيق الفوز فى أولى مباريات بطولة أفريقيا على حساب فريق جامعة دوالا الكاميرونى بنتيجة 57 - 46.