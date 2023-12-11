أوسيمين: صلاح وحكيمي قدما الكثير ولكنني أستحق التتويج بالجائزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي عن سعادته بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023 وذلك خلال حفل جوائز الكاف الذي أقيم مساء اليوم الإثنين بمدينة مراكش المغربية.

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قال أوسيمين في تصريحات خلال حفل جوائز الكاف"التتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا شئ رائع فهي تمثل لكي الكثير، لقد قطعت مشوارا طويلا للوصل لهذة اللحظة ، لذلك أشعر بالفخر الشديد ".

وأضاف: " أشكر عائلتي والجماهير على مساندتي خلال رحلتي ، كنت أثق أنني ساتوج بهذة الجائزة، وأعلم أن صلاح وحكيمي قدما الكثير ولكنني استحق أيضًا التتويج بها ".

أتم حديثه قائلا " أقدم هذة الجائزة للجمهور النيجيري، نحن نسير بشكل جيد في كأس أمم إفريقيا، ونستهدف التتويج بالبطولة ".



وكان أوسيمين قاد نابولي لحصد لقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي للمرة الأولى بعد غياب 33 عاما، والثالثة فى تاريخه.

سجل مع نابولي خلال الموسم الماضي 26 هدفا خلال 32 مباراة ليكون الهداف الافريقي التاريخي للدوري الإيطالي بإجمالي ‏‏56 هدفا على مدار 4 مواسم، قضاها جميعا بين جدران نابولي.‏