محمد صلاح يقود التشكيل المثالي للقارة الإفريقية 2023

الشارقة - اميمة ياسر - تواجد محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر في التشكيل المثالي للقارة الإفريقية في 2023.

وجاء التشكيل المثالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، تشانسيل مبيمبا، كاليدو كوليبالي.

خط الوسط: توماس بارتي، زامبو أنجويسا، محمد قدوس، سفيان أمرابط.

خط الهجوم: ساديو ماني، فيكتور أوسيمين، محمد صلاح

تستضيف مدينة مراكش المغربية اليوم الإثنين، حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاختيار الأفضل في إفريقيا، حيث يتنافس الثلاثي محمد صلاح، أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين على جائزة أفضل لاعب في القارة.

وتفوق وليد الركراكي على كل من أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، والجزائري عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، وذلك بعد إنجاز تحقيق المركز الرابع في كأس العالم رفقة أسود الأطلس.

وشهد الحفل فوز الأهلي بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا، وبيرسي تاو، لاعب الأهلي بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، فيما فازت فاطمة تكناوت بجائزة أفضل لاعبة داخل القارة، ونسرين الشاد بجائزة أفضل لاعبة شابة تحت 20 عامًا.

فيما فاز منتخب المغرب بجائزة أفضل منتخب إفريقي ومنتخب نيجيريا بجائزة أفضل منتخب سيدات، وفاز محمود كهربا، نجم الأهلي يجائزة أفضل هدف عن هدفه في الهلال السوداني، وتشياماكا ننادوزي بجائزة أفضل حارسة مرمى، وياسين بونو كأفضل حارس إفريقي، وديزيري إليس بجائزة أفضل مدربة لفريق نسائي.