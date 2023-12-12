الامارات | العين يطلب «النصر» والتأهل من شرودر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريق العين عن بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم (كأس مصرف أبوظبي الإسلامي)، حينما يستقبل عند الساعة 07:30 من مساء اليوم في إياب الدور ربع النهائي ضيفه فريق النصر، الذي يقوده المدرب السابق لـ«الزعيم»، الهولندي الفريد شرودر، الذي كان قد أقيل من منصبه الشهر الماضي بصورة مفاجئة، قبل أن يتولى لاحقاً تدريب «العميد».

وبينما يملك «الزعيم» فرصة كبيرة في التأهل، عطفاً على فوزه ذهاباً 2-صفر في استاد آل مكتوم، لكنه في الوقت ذاته يخشى من أي مفاجأة من طرف منافسه، خصوصاً أن المدرب الهولندي شرودر يعرف كل صغيرة وكبيرة، وإمكانات لاعبي العين، بفضل قيادته للفريق منذ المعسكر الصيفي.

ولا يمر أصحاب الأرض بأفضل حالاتهم، إذ إن المستوى متذبذب، وقد تعادل بصعوبة في الجولة العاشرة من دوري المحترفين أمام اتحاد كلباء، كما أن الفريق تنتظره مواجهة صعبة للغاية يوم السبت المقبل أمام الوحدة، وهي المباراة التي تشغل تفكير اللاعبين بشكل أكبر مقارنة بمواجهة اليوم.

في المقابل، يتمسك فريق النصر بفرصته في التأهل إلى نصف النهائي، ويحتاج «العميد» للفوز بثلاثية نظيفة، أو للفوز بهدفين نظيفين لمعادلة نتيجة مباراة الذهاب، ويمر الفريق هو الآخر بمرحلة حرجة للغاية، إذ خسر في الجولة العاشرة من بطولة الدوري على يد خورفكان، وهي النتيجة التي يتوقع أن تلقي بظلالها على أداء اللاعبين اليوم.