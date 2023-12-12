الامارات | محسن مصبح: الكرة أعطتني محبة الناس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس شركة الشارقة لكرة القدم السابق، والحارس المونديالي السابق، والمحلل الرياضي الحالي، محسن مصبح، إن شغفه بكرة القدم جعله يتحول بعد الاعتزال للعمل محللاً رياضياً محترفاً، مؤكداً أن خبرته الطويلة في كرة القدم، بجانب حصوله على دورات في مجال التحليل الرياضي، ساعده كثيراً في مجال التحليل الرياضي، مشيراً إلى أنه يعتز كثيراً بكونه جمع بين ثلاثة أمور في كرة القدم، وهي اللعب والإدارة والتحليل الرياضي. محسن مصبح، أحد أبرز نجوم المنتخب في مونديال «إيطاليا 90»، ردّ على أسئلة «الإمارات اليوم» في زاوية «مخضرمون» التي تلاحق نجوم الزمن الجميل، للتعرف إلى مواقعهم، سواء داخل الوسط الرياضي أو خارجه، بعد اعتزال اللعب منذ سنوات طويلة.

وقال محسن مصبح: «أنا موجود، وأعمل محللاً رياضياً، وأستمتع كثيراً بعملي الحالي، ومهنتي الجديدة مثلما كنت سابقاً استمتع بلعب كرة القدم».

■ ما الذي شجعك للعمل محللاً رياضياً؟

■■ حبي وشغفي بكرة القدم هو الذي دفعني للعمل في هذا المجال، خصوصاً أنني حصلت على دورات في مجال التحليل الرياضي حتى أطور من نفسي، وحتى أتمكن من تقديم مادة محترفة، أنقل صورة كاملة لمن يتابعونني، والتحليل الرياضي عمل شقاق، وفيه الكثير من الضغوط، لكنني استمتع به.

■ ما أبرز المحطات في مسيرتك كلاعب؟

■■ مشاركتي مع المنتخب في كأس العالم 90 تعد المحطة الأبرز في مسيرتي، لأنني كنت أشاهد علم بلدي وهو يرفع إلى جانب أعلام الدول المشاركة في كأس العالم في إيطاليا، وهذا المشهد يدعو للفخر، وسيظل خالداً في ذاكرتي.

■ ماذا أعطاك التحليل الرياضي؟

■■ أعطاني الكثير من الرؤية الفنية، والتعرف إلى عمل الاستراتيجية، وموهبتي وخبرتي في كرة القدم ساعدتني كثيراً في هذا المجال الجديد الذي دخلته بعد اعتزالي اللعب.

■ ما الرسالة أو النصيحة التي يمكن أن تقدمها للجيل الجديد من اللاعبين؟

■■ رسالتي لأي لاعب كرة قدم أن يكون مستعداً لمرحلة ما بعد الاعتزال، ويعجبني في هذا الخصوص اللاعب المخضرم إسماعيل مطر، الذي جهّز نفسه لمرحلة ما بعد الاعتزال بخوض دورات في مجال التدريب في كرة القدم.

■ عملت إدارياً رئيساً لشركة الشارقة لكرة القدم.. ماذا قدم لك العمل الإداري؟

■■ أعطاني الكثير من الأمور، من بينها معرفة مفاتيح الأمور الإدارية وعلم الاستراتيجية في كرة القدم، وأسرار الإدارة في كرة القدم، وكيف تتعلم علم الاستراتيجية.

■ هل أنت راضٍ عن مسيرتك الطويلة في كرة القدم؟

■■ راضٍ كل الرضا، وكرة القدم أعطتني الكثير، أبرزه محبة الناس.