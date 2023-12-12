الامارات | منتخب الريشة الطائرة يخسر ضربة البداية في «دولية فزاع»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر منتخب الريشة الطائرة «ضربة البداية» في النسخة الخامسة لبطولة فزاع الدولية للريشة للطائرة لأصحاب الهمم، التي انطلقت أمس بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

وتُعد البطولة آخر محطة تأهيلية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024، وتشهد مشاركة 308 لاعبين ولاعبات من 41 دولة، من بينها أربع دول عربية هي: الإمارات ومصر والعراق، إضافة إلى السعودية التي تشارك للمرة الأولى في البطولة.

وفاز الفيتنامي مان جانغ هونغ على لاعب منتخب الريشة الطائرة جمال البدواوي 2 - صفر، ضمن الدور التمهيدي الذي يُقام بنظام المجموعات، على مدى ثلاثة أيام، وتمكن العراقي أشرف حسن من الفوز على نظيره الإسباني أليكس سانتا ماريا 2-1.

وأكد اللاعب جمال البدواوي أنه يشارك في البطولة من أجل اكتساب الاحتكاك والخبرة الميدانية، بوجود نخبة من أبطال العالم، استعداداً للمرحلة المقبلة.