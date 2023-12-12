الامارات | الوصل والوحدة يضربان موعداً في نصف نهائي كأس المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب الوصل والوحدة موعداً في الدور نصف النهائي من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد تجاوزهما عقبتي شباب الأهلي والجزيرة في المواجهتين اللتين أقيمتا أمس في إياب الدور ربع النهائي؛ فعلى استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، استطاع الوحدة أن يُنهي تفوق الجزيرة عليه في مسابقة كأس رابطة المحترفين بالفوز 4-2 في مباراة مثيرة وحماسية، ظلت نتيجتها مُعلقة حتى قبل صافرة النهاية بأربع دقائق.

وكان العنابي قد خسر ذهاباً على استاد محمد بن زايد بهدف مقابل هدفين.

وجاء أول أهداف اللقاء لمصلحة العنابي عن طريق كريستيان جوانكا من ضربة جزاء (19)، ثم تعادل للجزيرة عبدالله تراوري، (37)، وعاود الوحدة تقدمه من جديد عن طريق أحمد نور الله (65)، ليتعادل الجزيرة مرة أخرى بهدف سجله برونو دي أوليفيرا (71).

وتوهج أحمد نور الله في صفوف الوحدة ليُسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، (84) ليحسم بعدها بدقيقتين عمر خريبين تأهل الوحدة بتسجيله الهدف الرابع.

واضطر الجزيرة إلى خوض اللقاء منذ الدقيقة 64 بـ10 لاعبين بعد طرد علي مبخوت لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وعلى استاد زعبيل، كرر الوصل فوزه على شباب الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، بعدما كان قد فاز ذهاباً 3-2. وتقدم الوصل في وقت مبكر عن طريق نجمه فابيو ليما، بعد تمريرة صنعها له سياكا سيديبي، وضعها بيسراه علي يمين الحارس (10).

وعزز يوسف المهيري من تقدم أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني من ضربة رأس بفضل عرضية مثالية وزعها نيكولاس خيمينيز (26)، واختتم نيكولاس خيمينيز أهداف الوصل بتسديدة من مسافة بعيدة خدعت حارس شباب الأهلي وسكنت شباكه (76).