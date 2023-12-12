الامارات | «ماراثون دبي».. يجذب عدائي إثيوبيا وكينيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت مجموعة من العدائين الدوليين خصوصاً كينيا وإثيوبيا ماراثون دبي إلى روزنامة السباقات الخاصة بها، حيث تتطلع العداءة الإثيوبية هيفن هايلو ديسي، الفائزة بماراثون روتردام وأوساكا، والكينية بيتي تشيبكوني، بطلة ماراثون روما 2023، إلى إضافة ألقاب جديدة إلى مجموعة ألقابهما في سباق السيدات، عندما تشاركان في ماراثون دبي 2024 الذي سيُقام في أم سقيم يوم 7 يناير المقبل.

وفي فئة الرجال، يتصدر الإثيوبيان وركينه تاديس ماندفرو وكيبيدي تولو وامي الطريق سعياً للفوز بأول ألقابهما في ماراثون دبي. حيث كان أفضل رقم شخصي لتاديس وقدره 2:05:07 في ماراثون هامبورغ عام 2022.

ويُعد الإثيوبي كيبيدي تولو أحد أسرع العداءين النخبة، الذي بقي في مرحلة صعودية ثابتة في رحلته الماراثونية القصيرة.