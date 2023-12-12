الامارات | إنييستا يرسم 400 لمسة ساحرة.. و«الإصابة» تنقذه من خسارة تاريخية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجنّب الرسّام الإسباني إنييستا، الهزيمة التاريخية التي تعرض لها فريق الإمارات أمام شباب الأهلي بسباعية نظيفة في الجولة 10 من دوري أدنوك للمحترفين، وهي المباراة التي غاب عنها النجم الإسباني، بسبب الشعور بالألم قبل 24 ساعة من زمن مباراة الفريقين، وحرص على الوجود في ملعب المباراة ليشاهد هزيمة قاسية لصقور الإمارات، أبقته في المركز قبل الأخير من البطولة.

وتواجد اللاعب الإسباني اندرييس إنييستا (39 عاماً) مع فريق الإمارات في ثماني مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، وغاب عن مباراتين للإصابة، وبلغت دقائق لعبه 652 دقيقة، نجح خلالها في لمس الكرة 400 مرة، وفقاً لإحصائية دوري المحترفين التي سجلت كل إحصاءات اللاعب الذي أحرز هدفين من ركلتي جزاء، بمعدل تهديفي بلغ 0.25، كما صنع هدفاً واحداً، و12 تمريرة مؤثرة.

وقام النجم الإسباني بـ21 مراوغة في المباريات الثماني التي خاضها، ونجح في المراوغات بنسبة وصلت إلى 61.9%، كما سدد اللاعب على مرمى الخصم في 12 مناسبة، منها سبع داخل المرمى، واثنتان من داخل منطقة الجزاء، ولكن هذا لم ينجح معه لإحراز أي هدف، بخلاف ركلتيه من ضربتي جزاء.

وعلى الرغم من دوره الهجومي، فإن إحصاءات رابطة المحترفين تشير إلى أن اللاعب التحم في 48 مناسبة، ومواجهات هوائية ثلاث مرات، وتغطية خلف اللاعبين في 22 مرة، وقام بتشتيت الكرة في مناسبتين فقط.

ولم يحصل اللاعب الخلوق على أي بطاقة صفراء أو حمراء حتى الآن، واكتسب تسعة أخطاء، وارتكب ثلاثة أخطاء فقط.

ويعاني فريق الإمارات في مؤخرة جدول الترتيب، رغم البداية التاريخية للفريق الذي جمع فيها خمس نقاط في أول أربع مباريات، وهو لم يحدث من قبل في عهد المحترفين، ولكن وقف الفريق منذ الجولة الرابعة ولم يحصل على أي نقطة، وخسر في ست مباريات متتالية ليتأزم موقفه.

حيث خسر الفريق أمام الشارقة، والعين، وحتا، والوحدة، واتحاد كلباء، وأخيراً شباب الأهلي، ويقبع في المركز قبل الأخير، ويعاني من الخط الدفاعي، حيث استقبل 30 هدفاً في 10 مباريات.

إحصاءات إنييستا في 8 مباريات:



- لعب 652 دقيقة.

- لمس الكرة 400 مرة.

- سجل هدفين من ركلتي جزاء.

- صنع هدفاً واحداً.

- 12 تمريرة مؤثرة.

- 21 مراوغة.

- سدد 12 كرة.