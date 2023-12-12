الامارات | الزعابي: كلباء قدم أفضل عروضه الفنية أمام العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نائب رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، أحمد الزعابي، أن فريقه قدم واحدة من أفضل عروضه الفنية في الموسم الحالي خلال المباراة التي تعادل فيها اتحاد كلباء مع مستضيفه العين، بهدفين لكل منهما، في ختام الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وقادت «النمور» إلى المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

وقال الزعابي لـ«الإمارات اليوم»: «المردود الفني الذي قدمه الفريق أمام العين، وفي معظم المباريات، يستحق اتحاد كلباء من خلاله نتائج إيجابية أفضل من التي يحققها، ومركزاً متقدماً ضمن ترتيب الفرق».

وتابع: «نقطة التعادل مع العين جيدة، لكن الفريق قياساً بأدائه استحق نيل النقاط الثلاث، وهو الأمر الذي خططنا له طوال الأسبوع الذي سبق موعد المباراة، وسنستعد بشكل مماثل للمباراة المقبلة مع الوصل، وثقتنا عالية بلاعبينا للاستمرار بالظهور المميز».

ووصف الزعابي تعرض لاعب الفريق، المهاجم الإيراني مهدي قائدي، للطرد، بغير المنصف، معبراً عن سعادته لإلغاء العقوبة بقرار هيئة الاعتراض في اتحاد الكرة.

وقال: «قرار الطرد لم يكن منصفاً، لأن الكرة كانت بين أقدام اللاعب قائدي، ولم يتدخل على لاعب الفريق المنافس».

وأكمل: «ثقتنا عالية بتحقيق نتائج جيدة أخرى في المباريات المقبلة، وأن يواصل الفريق تقديم العروض المميزة».

بدوره، قال مدرب كلباء، الإيراني فرهاد مجيدي: «لقد كانت مباراة كبيرة من قبل الفريقين، وفريقي قدم مجهوداً عالياً، وظهر بتركيز كبير». بدوره، قال مدرب العين: «لقد كانت مباراة صعبة، وعلى الرغم من ذلك كانت لدينا فرصة لنيل النقاط الثلاث».