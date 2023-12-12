منتخبنا الوطني للناشئين يستهل مشواره ببطولة غرب آسيا بفوز ثمين على العراق

المنامة - ياسر ابراهيم - سجل منتخبنا الوطني للناشئين فوزه الأول على نظيره العراقي بهدفين مقابل هدف واحد في افتتاح بطولة غرب آسيا للناشئين بنسختها العاشرة المقامة في صلالة بسلطنة عمان.

وسجل هدفا التقدم لمنتخبنا الوطني في الخمس الدقائق الأولى من المباراة، عن طريق كلا من عبدالرحمن الخضر في الدقيقة الثالثة من ركلة جزاء، ومحمد شمس الدين الذي تمكن من تعزيز النتيجة في الدقيقة الخامسة.

وتمكن المنتخب العراقي من تقليص الفارق بعد خطأ في منطقة جزاء المنتخب اليمني، حصل على إثرها على ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب علاء وحيد، في الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، الذي انتهى بتقدم المنتخب الوطني بهدفين لهدف.

ومع بداية الشوط الثاني واصل المنتخب الوطني الضغط والأداء القوي متفوقا بمهارات لاعبيه على الفريق العراقي وأهدر الكثير من الفرص السانحة لزيادة الغلة التهديفية، والتي فشل في الاستفادة منها طوال الشوط الثاني الذي انتهى بالنتيجة نفسها.

