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أول تعليق من بيرسي تاو بعد حصد جائزة الأفضل في أفريقيا

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بيرسي تاو - الأهلي والإسماعيلي - الدوري المصري

بيرسي تاو - الأهلي والإسماعيلي -

علق الجنوب أفريقي بيرسي تاو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على تتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا لعام 2023.

وحصد بيرسي تاو، جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023، خلال حفل جوائز الأفضل الذي أقيم اليوم الاثنين، في مدينة مراكش بالمغرب.

وتفوق تاو على منافسيه الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز، بيتر شاليوليلي، مهاجم صن داونز الجنوب إفريقي، في المنافسة على الجائزة.

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ونشر جناح الاهلي، صورة من حصوله على جائزة الأفضل في أفريقيا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مصحوبة بتعليق:”شكرًا لكم على اختياري”.

وتابع بيرسي تاو:”أشعر بالتواضع والسعادة لحصولي على الجائزة، شكر خاص للجماهير والمدربين وزملائي في الفريق”.

والجدير بالذكر أن تاو، يتواجد رفقة بعثة النادي الاهلي في المملكة العربية ، لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث ينتظر الفائز من مباراة اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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