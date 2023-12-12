أول تعليق من بيرسي تاو بعد حصد جائزة الأفضل في أفريقيا

علق الجنوب أفريقي بيرسي تاو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على تتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا لعام 2023.

وحصد بيرسي تاو، جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023، خلال حفل جوائز الأفضل الذي أقيم اليوم الاثنين، في مدينة مراكش بالمغرب.

وتفوق تاو على منافسيه الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز، بيتر شاليوليلي، مهاجم صن داونز الجنوب إفريقي، في المنافسة على الجائزة.

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ونشر جناح الاهلي، صورة من حصوله على جائزة الأفضل في أفريقيا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مصحوبة بتعليق:”شكرًا لكم على اختياري”.

وتابع بيرسي تاو:”أشعر بالتواضع والسعادة لحصولي على الجائزة، شكر خاص للجماهير والمدربين وزملائي في الفريق”.

والجدير بالذكر أن تاو، يتواجد رفقة بعثة النادي الاهلي في المملكة العربية السعودية، لخوض منافسات كأس العالم للأندية، حيث ينتظر الفائز من مباراة اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي.