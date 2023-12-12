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القنوات الناقلة لـ كأس العالم للأندية 2023.. بمشاركة الاهلي

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يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، معرفة القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، والتي ستنطلق اليوم.

وستنطلق النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بمواجهة الاتحاد السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وستنقل البطولة على عدة قنوات على الأقمار الصناعية المختلفة ومنها..

قناة Football-HD

على ترد 11785 – H 27500 – على قمر Intelsat 62E.

قناة VARZESH HD

على ترد 11555 – V 30000 – على قمر AzerSpace 46E

قناة CBC Sport HD

على تردد 11175 – H 30000 / 11095 – H 30000 – على قمر Haber Global HD

قناة Haber Global HD

على تردد 12685 H 27500 – على قمر Turksat 42E.

قناة Haber Global SD

على تردد 12380 V 27500

قناة CANAL+ SPORT HD

على تردد 11278 V 27500 – على قمر Hot Bird 13E

قناة CANAL+ SPORT 2 HD

على تردد 11488 H 27500

قناة CANAL+ SPORT

على قمر Astra 19E – على تردد 12012 V 29700

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قناة CANAL+ FOOT

على قمر Astra 23E

قناة Nova Sport 2 HD

على تردد 11973 V 29900

قناة Nova Action HD

على تردد 11876 H 29900 – على قمر Hispasat 30w

قناة Sport TV HD

على تردد 12360 H 27500 / 10806 V 27500 / 10842 V 30000

قناة Amos

4W Sport HD/SD – على تردد 10972 V 30000 / 11030 V 27500 / 11474 V 27500

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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