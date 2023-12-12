القنوات الناقلة لـ كأس العالم للأندية 2023.. بمشاركة الاهلي

يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، معرفة القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، والتي ستنطلق اليوم.
وستنطلق النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بمواجهة الاتحاد السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.
وستنقل البطولة على عدة قنوات على الأقمار الصناعية المختلفة ومنها..
قناة Football-HD
على ترد 11785 – H 27500 – على قمر Intelsat 62E.
قناة VARZESH HD
على ترد 11555 – V 30000 – على قمر AzerSpace 46E
قناة CBC Sport HD
على تردد 11175 – H 30000 / 11095 – H 30000 – على قمر Haber Global HD
قناة Haber Global HD
على تردد 12685 H 27500 – على قمر Turksat 42E.
قناة Haber Global SD
على تردد 12380 V 27500
قناة CANAL+ SPORT HD
على تردد 11278 V 27500 – على قمر Hot Bird 13E
قناة CANAL+ SPORT 2 HD
على تردد 11488 H 27500
قناة CANAL+ SPORT
على قمر Astra 19E – على تردد 12012 V 29700
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قناة CANAL+ FOOT
على قمر Astra 23E
قناة Nova Sport 2 HD
على تردد 11973 V 29900
قناة Nova Action HD
على تردد 11876 H 29900 – على قمر Hispasat 30w
قناة Sport TV HD
على تردد 12360 H 27500 / 10806 V 27500 / 10842 V 30000
قناة Amos
4W Sport HD/SD – على تردد 10972 V 30000 / 11030 V 27500 / 11474 V 27500