القنوات الناقلة لـ كأس العالم للأندية 2023.. بمشاركة الاهلي

يترقب عشاق ومتابعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، معرفة القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة، والتي ستنطلق اليوم.

وستنطلق النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بمواجهة الاتحاد السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وستنقل البطولة على عدة قنوات على الأقمار الصناعية المختلفة ومنها..