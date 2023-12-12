تاريخ مواجهات أوكلاند سيتي أمام الأندية العربية قبل صدام الاتحاد السعودي

يقع أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، في صدام متكرر مع الأندية العربية، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية، عندما يصطدم بـ الاتحاد السعودي.

وسيخوض نادي أوكلاند سيتي مباراة نارية ضد الاتحاد السعودي، في افتتاح النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق مساء اليوم الثلاثاء.

وخاض أوكلاند سيتي عدة مباريات ضد الأندية العربية، والتي جاءت كالآتي..

2022 ضد الاهلي في الدور الأول – الخسارة بثلاثية نظيفة.

2017-2018 ضد الجزيرة الإماراتي في الدور الأول – الخسارة بهدف نظيف.

2014-2015 ضد وفاق سطيف الجزائري في الربع نهائي – الفوز بهدف نظيف.

2014-2015 ضد المغرب التطواني في الدور الأول – الفوز بركلات الترجيح

2013-2014 ضد الرجاء البيضاوي المغربي في الدور التمهيدي – الخسارة بهدفين لهدف

2009-2010 ضد الاهلي الإماراتي في الدور التمهيدي – الفوز بهدفين.

2006-2007 ضد الاهلي في الدور الأول – الخسارة بهدفين.

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وستنطلق مباراة أوكلاند سيتي ضد الاتحاد السعودي في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الجوهرة، في الجولة الافتتاحية من كأس العالم.