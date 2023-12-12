أوسيمين يعترف بأحقية محمد صلاح بجائزة الأفضل في أفريقيا

اعترف النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، بأحقية الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب أفريقي.

وحصد فيكتور أوسيمين، جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023، متفوقًا على محمد صلاح، والمغربي أشرف حكيمي.

وقال أوسيمين، في تصريحات عقب حفل جوائز الكاف، إن الفوز بالجائزة يعني له الكثير، حيث أنه قطع مشوارًا طويلًا حتى الوصول لها.

وتابع:”سعيد بفوزي بجائزة أفضل لاعب أفريقي، هذه الجائزة من أرقى الجوائز في عالم كرة القدم الأفريقية طالمًا حلمت به”.

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وأشار أوسيمين، إلى أن المنافسة كانت صعبة مع محمد صلاح وحكيمي، خاصة أنهم قدموا الكثير في العام، لذلك كان التوقع بالفوز بالجائزة صعب.

وأوضح أفضل لاعب أفريقي:”سواء محمد صلاح أو أشرف حكيمي فهم يستحقون الجائزة كما استحقها، سعيد بالفوز بها.

واختتم:”هذا شعور عظيم أن أعيد هذه الجائزة لنيجيريا بعد غياب 24 عامًا لأن يؤكد لدينا المواهب”.