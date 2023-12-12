ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم أستون فيلا

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي ريال مدريد يسعى للتعاقد مع يوري تيليمانس، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، خلال المرحلة القادمة.

وذكر موقع “دفنيسيا سنترال” أن ريال مدريد حريص على ضم يوري تيليمانس انضم إلى فريقهم.

وفي الصيف المنصرم أتيحت للنادي الملكي الفرصة للتعاقد معه مقابل في صفقة إنتقال حر ، لكنهم ضيعوا الفرصة، ومع ذلك، فإن اللوس بلانكوس يراقبه الآن مرة أخرى بسبب عروضه الرائعة الأخيرة مع أستون فيلا.

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وشارك الدولي البلجيكي في 24 مباراة بجميع المسابقات مع فيلا، وسجل خمسة أهداف في هذه المباراة.

أصبح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مؤخرًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية لإيمري، حيث يتمتع النادي بأداء رائع بفوزه على مانشستر سيتي وأرسنال في مباريات متتالية.

من جانبه يبحث اللوس بلانكوس عن لاعب جديد في وسط الملعب في الوقت الذي اقترب فيه النادي من خسارة خدمات الثنائي توني كروس، لوكا مودريتش.