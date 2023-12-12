أول تعليق من محمد صلاح بعد خسارة جائزة الأفضل في أفريقيا 2023

رد الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بشكل عاجل على خسارة جائزة أفضل لاعب أفريقي، والمقدمة من كاف 2023، وحصدها فيكتور أوسيمين.

وحصد النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي، جائزة أفضل لاعب أفريقي عن العام الجاري 2023، متفوقًا على محمد صلاح والدولي المغربي أشرف حكيمي.

وكان يطمح محمد صلاح قائد منتخب مصر، لحصد الجائزة للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما توج بها في نسختي 2017-2018.

ونشر الفرعون المصري محمد صلاح مقطع فيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، والذي استعرض من خلاله أبرز أهدافه مع نادي ليفربول.

https://www.instagram.com/stories/mosalah/3255702423837363002/?hl=ar

وحقق الفرعون المصري محمد صلاح عددًا ضخمًا من الأرقام القياسية خلال العام الجاري، ولكن على المستوى الجماعي، لم ينجح من التتويج بأي لقب مع النادي أو المنتخب الوطني.

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واحتفل محمد صلاح قبل أيام قليلة بتحقيقه رقمًا قياسيًا تاريخيًا، بعدما وصل لـ 200 هدفًا بقميص ليفربول في مختلف البطولات والمسابقات، و150 هدفًا في الدوري الإنجليزي.