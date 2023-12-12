تفوق مغربي.. قائمة الفائزين بجوائز "الكاف" للأفضل في أفريقيا 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وتوزيع الجوائز على الفائزين في الحفل الذي أقيمت في مدينة مراكش المغربية اليوم الإثنين.

وتفوقت دولة المغرب في حصد جوائز الأفضل في افريقيا، والتواجد في تشكيل الأفضل في أفريقيا، حيث حصدت 4 جوائز في حفل "كاف"، وتواجد أشرف حكيمي وسفيان مرابط في تشكيل أفضل اللاعبين في أفريقيا.

وجاءت في المرتبة الثانية دولة نيجيريا بحصد 4 جوائز، يليها مصر بحصد 3 جوائز وتواجد محمد صلاح في تشكيل الأفضل، ثم جنوب أفريقيا بحصد 3 جوائز.



وتواجد النادي الأهلي والدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ومهاجم الأهلي والمنتخب محمود كهربا، في حفل جوائز "كاف".

وإليكم قائمة جوائز "كاف" للأفضل في أفريقيا 2023:

أفضل لاعب في إفريقيا فيكتور أوسيمين - نابولي - نيجيريا

أفضل لاعبة في إفريقيا أسيسات أوشوالا - برشلونة - نيجريا

أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا بيرسي تاو - الأهلي - جنوب إفريقيا

أفضل لاعبة داخل قارة إفريقيا فاطمة تكناوت - الجيش الملكي – المغرب

أفضل فريق في أفريقيا – الأهلي

أفضل هدف في إفريقيا - محمد عبد المنعم كهربا - الأهلي

أفضل مدرب في إفريقيا وليد الركراكي - المغرب

أفضل مدربة في إفريقيا ديزاير إليس - جنوب إفريقيا

أفضل حارس مرمى في أفريقيا ياسين بونو - المغرب – الهلال السعودي

أفضل حارسة مرمى في افريقيا كياماكا نادوزى – باريس سان جيرمان - نيجيريا

أفضل لاعب شاب في إفريقيا لامين كامارا - ميتز - السنغال

أفضل لاعبة شابة في إفريقيا نسرين الشاد - سانت إيتيان - المغرب

أفضل منتخب في إفريقيا - المغرب

أفضل منتخب للسيدات في إفريقيا - نيجيريا

أفضل فريق للسيدات في إفريقيا - صن داونز - جنوب أفريقيا

وجاءت تشكيلة أفضل اللاعبين في منتخب أفريقيا 2023 مكونه من:

حارس المرمى: أندري أونانا – الكاميرون – مانشستر يونايتد.

الدفاع: أشرف حكيمي (المغرب – باريس سان جيرمان) - كاليدو كوليبالي (السنغال – الهلال السعودي) - شانسيل مبيمبا (الكونغو الديمقراطية – مارسيليا).

الوسط: توماس بارتي (غانا – أرسنال) – محمد قدوس (غانا – وست هام يونايتد) – فرانك زامبو أنجيسا (نابولي – الكاميرون) – سفيان أمرابط (المغرب – مانشستر يونايتد).

الهجوم: محمد صلاح (مصر – ليفربول) – ساديو ماني (السنغال – النصر) – فيكتور أوسيمين (نيجيريا – نابولي).