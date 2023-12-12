المتأهلون إلى نصف نهائي كأس الملك.. نتائج مباريات الهلال والنصر والخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد اليوم الإثنين 11 ديسمبر، ثلاثة مباريات نارية جمعت بين الخليج ضد أبها، فيما استضاف فريق الهلال نظيره التعاون، بينما حل النصر ضيفًا ثقيلًا على الشباب.

انتهت 3 مباريات ضمن منافسات دور ربع النهائي في كأس الملك، بفوز النصر على الشباب، وفوز الهلال على التعاون، وفوز الخليج على أبها، وتأهل جميعهم إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

بينما تقام مباراة الاتحاد ضد الفيصلي يوم 19 ديسمبر الجاري وذلك عقب انتهاء فريق اتحاد جدة من خوض بطولة كأس العالم للأندية في مدينة جدة، لتحديد الأربع فرق المتأهلة إلى قبل نهائي كأس الملك.

وإليكم نتائج مباريات المتأهلون لنصف نهائي كأس الملك

النصر والشباب

تلقى فريق الشباب السعودي هزيمة قاسية من فريق النصر بنتيجة 5-2، في إطار مواجهات دور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل أولى أهداف النصر سيكو فوفانا في الدقيقة 17، ثم تعادل كارلوس جونيور للشباب في الدقيقة 24.

وأضاف ساديو ماني الثاني للنصر في الدقيقة 28، ثم عزز عبد الرحمن غريب بالثالث لصالح "العالمي" في 45+4، من الوقت بدل الضائع عن الشوط الأول.

وأكمل البرتغالي كريستيانو رونالدو حفلة الأهداف ووقع بالهدف الرابع في الدقيقة 74، قبل أن يسجل هاتان باهبري الثاني للشباب في الدقيقة 90.

واختتم محمد مران خماسية النصر بتسجيله هدف في الدقيقة 90+7 من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة تأهل فريق النصر للدور قبل النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال والتعاون

حقق فريق الهلال السعودي، الفوز على نظيره التعاون بثلاثة أهداف دون رد، خلال المواجهة التي جمعت بينهما في إطار منافسات دور الـ8 لبطولة كأس خادم الحرمين.

سجل ثلاثية الهلال ميشائيل ديلجادو في الدقيقة 45، ميتروفيتش في الدقيقة 52، مالكوم في الدقيقة 85.

بهذا الفوز، خطف نادي الهلال بطاقة الصعود إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الخليج وأبها

تأهل فريق الخليج إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على فريق أبها بهدفين مقابل هدف.

وأقيمت المباراة بين الخليج وأبها ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

سجل هدفي الخليج فابيو مارتنيز في الدقيقة 31 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل لفريق أبها كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 62.

وأحرز كيه ناري هدف الفوز في الدقيقة 82، ليحصل الخليج على بطاقة التأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.