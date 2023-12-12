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دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تبدأ مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات من ، اليوم الثلاثاء، حيث تقام 8 مواجهات قوية.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة:

أرسنال ضد إيندوهوفن - 7.45 مساء - beIN SPORTS 2
إشبيلية ضد لانس - 7.45 مساء - beIN SPORTS 3
مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ - 10 مساء - beIN SPORTS 1
ضد يونيو برلين - 10 مساء - beIN SPORTS 2
نابولي ضد براجا - 10 مساء - beIN SPORTS 4
إنتر ميلان ضد ريال سوسيداد - 10 مساء - beIN SPORTS 3
بنفيكا ضد سالزبورج - 10 مساء - beIN SPORTS 6
جالاتا سراي ضد كوبنهاجن - 10 مساء - beIN SPORTS 5

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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