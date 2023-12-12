دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
تبدأ مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، حيث تقام 8 مواجهات قوية.
ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة:
أرسنال ضد إيندوهوفن - 7.45 مساء - beIN SPORTS 2
إشبيلية ضد لانس - 7.45 مساء - beIN SPORTS 3
مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ - 10 مساء - beIN SPORTS 1
ريال مدريد ضد يونيو برلين - 10 مساء - beIN SPORTS 2
نابولي ضد براجا - 10 مساء - beIN SPORTS 4
إنتر ميلان ضد ريال سوسيداد - 10 مساء - beIN SPORTS 3
بنفيكا ضد سالزبورج - 10 مساء - beIN SPORTS 6
جالاتا سراي ضد كوبنهاجن - 10 مساء - beIN SPORTS 5