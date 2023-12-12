الاتحاد وأوكلاند في مونديال الأندية.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر مباريات هامة وقوية أوروبيا وعالميًا في دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، ودوري أبطال آسيا.

وتستمر المتعة والإثارة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أ فريقيا، والتي أبرزها مانشستر يونايتد الذي يواجه بايرن ميونخ، وريال مدريد ويونيون برلين.

كما تنتظر الجماهير السعودية والمصرية والعالمية افتتاح اولى مباريات كأس العالم للأندية التي يلتقي فيها الاتحاد السعودي بنادي أوكلاند سيتي النيوزلندي.

وإليكم جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

مباريات دوري أبطال أوروبا

أيندهوفن × آرسنال، (7:45 بتوقيت القاهرة)، beIN Sports HD 3

لانس × إشبيلية، (7:45 بتوقيت القاهرة)، beIN Sports HD 4

مانشستر يونايتد × بايرن ميونخ، (10:00 بتوقيت القاهرة)، beIN Sports HD 1

إنتر ميلان × ريال سوسييداد، (10:00 بتوقيت القاهرة)، beIN Sports HD 3

نابولي × سبورتنج، (10:00 بتوقيت القاهرة)، beIN Sports HD 4.

يونيون برلين × ريال مدريد، (10:00 بتوقيت القاهرة)، beIN Sports HD 2

مباريات كأس العالم للأندية

الاتحاد السعودي × أوكلاند سيتي، (11:00 بتوقيت القاهرة)، SSC1 HD.

مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين

العين × النصر - أبوظبي الرياضية