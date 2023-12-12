الموعد والقناة الناقلة لمباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق اليوم الثلاثاء، أولى مباريات كأس العالم للأندية، التي تقام في المملكة العربية السعودية، بمشاركة النادي الأهلي.

ويلتقي فريق اتحاد جدة السعودي مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، في الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، في افتتاح مباريات المونديال.

وسوف تقام مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بحضور 30 ألف مشجع.

ومن المقرر أن تنقل مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي عبر قناة “ssc” السعودية الناقل الحصري للبطولة، مع وجود أستوديو تحليلي.

وسوف يلتقي الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، مع النادي الأهلي يوم الجمعة المقبلة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.