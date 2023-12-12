شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفنى ولاعبو القناة يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى لنادي القناة بقيادة سامر عبد الرحمن، ولاعبو الفريق الأول على المشاركة بشكل جماعى فى الانتخابات الرئاسية 2024.

واستقل الجهاز الفنى ولاعبو القناة أتوبيس النادى الخاص بالفريق لإحدى المدارس الخاصة بتصويت المغتربين، وقاموا بالإدلاء بأصواتهم فى جو يسوده الود والاحترام من الجميع سواء الجهات الرقابية أو اللاعبين.

وحرص اللاعبون على التقاط الصور الجماعية داخل اللجان أو أمام المقرات الانتخابية، وسط أجواء جميلة من أجل التعبير عن آرائهم فى جو من الديمقراطية وللتعبير عن أنفسهم.



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