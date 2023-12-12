شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 11 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 11 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها عودة أحمد فتوح للتدريبات بعد انتهاء الإيقاف بجانب دراسة فريق المصرى قبل مواجهته المقبلة فى الدورى.

برنامج تأهيلى لحسام عبد المجيد وتصعيد ثنائى الشباب بالزمالك

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال بتصعيد الثنائي عمار ياسر ويوسف أحمد حسن ثنائي فريق الشباب بالنادي مواليد 2005 للمشاركة في التدريبات التي أقيمت عصر اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

أول رد من فتوح بعد عودته للمشاركة فى تدريبات الزمالك

قام أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك بنشر صورة له من مران الزمالك اليوم، عبر خاصية القصص بموقع تبادل الصور إنستجرام خلال مشاركته في التدريبات.

الونش يشارك مع الزمالك بعد غياب 212 يوماً

عاد محمود حمدي الونش، لاعب فريق الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الفريق اليوم، الاثنين، بعد غيابه عن المباريات والتدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة التى يعانى منها بالرباط الصليبى، والتى سافر على إثرها إلى الإمارات وألمانيا لاستكمال العلاج. مران الزمالك.. تدريبات استشفائية للاعبين استعدادا لمواجهة المصرى أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا فى مباراة ساجرادا الأنجولي الأخيرة فى بطولة كأس الكونفدرالية، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم الإثنين الذى أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقبل فى مسابقة الدوري المصري

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

حرص حسين لبيب، رئيس نادى الزمالك، على الإدلاء بصوته داخل لجنته الانتخابية بمدينة السادس من أكتوبر للمشاركة فى عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

معتمد جمال يدرس مباريات المصرى بالفيديو استعدادا لمواجهة الدورى