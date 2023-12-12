شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 11 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 11 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها عودة أحمد فتوح للتدريبات بعد انتهاء الإيقاف بجانب دراسة فريق المصرى قبل مواجهته المقبلة فى الدورى.
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أول رد من فتوح بعد عودته للمشاركة فى تدريبات الزمالك
قام أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك بنشر صورة له من مران الزمالك اليوم، عبر خاصية القصص بموقع تبادل الصور إنستجرام خلال مشاركته في التدريبات.
الونش يشارك مع الزمالك بعد غياب 212 يوماً
عاد محمود حمدي الونش، لاعب فريق الزمالك، للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع الفريق اليوم، الاثنين، بعد غيابه عن المباريات والتدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة التى يعانى منها بالرباط الصليبى، والتى سافر على إثرها إلى الإمارات وألمانيا لاستكمال العلاج.
مران الزمالك.. تدريبات استشفائية للاعبين استعدادا لمواجهة المصرى
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معتمد جمال يدرس مباريات المصرى بالفيديو استعدادا لمواجهة الدورى
يبدأ معتمد جمال، مدرب الزمالك ومعاونوه، دراسة فريق المصرى، لتحديد نقاط قوة وضعف المنافس قبل مواجهة الفريقين بمسابقة الدوري، فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة دورى nile، والتي تقام باستاد برج العرب بالإسكندرية.
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