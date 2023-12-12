شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى تعاقده مع المحترف الأمريكى للسلة أوجى مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادي الزمالك عن إنهاء التعاقد رسمياً مع المحترف الأمريكي أوجي مايو لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالتراضي بين الطرفين بعد حصول اللاعب على كافة مستحقاته المالية دون حصوله على قيمة الشرط الجزائي.

جاء ذلك بناء على توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب لتذليل كافة العقبات التي تواجه فريق كرة السلة، لتوفير جو من الهدوء للفريق تحت القيادة الفنية لوائل بدر بعد تعيينه مديراً فنياً لسلة الأبيض.

وأضاف رئيس جهاز كرة السلة أنه سيتم تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في المراكز التي يحتاجها الفريق وفقاً لاحتياجات الجهاز الفني.