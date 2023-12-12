شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى لفريق بترول أسيوط يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق بترول أسيوط، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني والتي تقام على مدار ثلاثة أيام.

وشارك عبد المقصود في الانتخابات عبر لجنة المغتربين في أسيوط.



احمد عبد المقصود

وتُجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.