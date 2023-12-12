شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يفوز على cnss الكونغولى ببطولة إفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الفريق الأول لكرة السلة لسيدات سبورتنج فى تحقيق الفوز على فريق cnss الكونغولى بنتيجة 98 - 41 فى ختام اليوم الأول لبطولة أفريقيا و التى يستضيفها النادي.

نجح الفريق فى فرض سيطرته على مجريات اللقاء بالكامل وظهر لاعبى سبورتنج بشكل مميز خلال اللقاء

وجاءت نتائج الفترات على النحو التالى

الفترة الأولى : 21 / 9

الفترة الثانية : 51 / 15

الفترة الثالثة : 77 / 28

الفترة الرابعة : 98 / 41

وأسفرت قرعة الطولة عن وقوع سبورتنج على رأس المجموعة الأولى بجانب أندية من كوت ديفوار، كينيا، الكاميرون، بالإضافة إلى نيجيريا. وتضم المجموعة الثانية فرق من أنجولا وكينيا والكاميرون ورواندا وبنين.

وجاء قرار إقامة البطولة بالإسكندرية بعد اعتذار النادى الأهلى عن عدم المشاركة بالمنافسات، حيث كان مقررا إقامتها بصالة الأهلى، ليتم منح فريق سبورتنج حق استضافتها.