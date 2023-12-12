شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين 2008 يواصل معسكره الأول بالإسكندرية بمشاركة 60 لاعبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب الناشئين معسكره الأول بالإسكندرية بمشاركة 60 لاعبا، لاختيار وانتقاء أفضل المواهب التي تخوض منافسات بطولة الجمهورية.

وأكد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين 2008، أن المعسكر يضم 60 لاعبًا من مختف الأندية التي تخوض منافسات هذه الفئة بينهم قرابة 5 لاعبين من الأهلي ومثلهم من الزمالك بالإضافة إلى أربعة لاعبين من المقاولون العرب وعدد من لاعبي باقي الأندية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين عدد من نجوم الكرة السابقين على رأسهم أحمد الكأس المدير الفني، وأحمد رؤوف المدرب، وأحمد فوزي مدرب حراس المرمى.

ويحدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين خلال الفترة المقبلة برنامج إعداد الفريق للتصفيات الرسمية، وتحديد عدد المعسكرات التي سيتم إقامتها للمنتخب على مدار الأشهر المقبلة، قبل بدء مشوار المشاركات الرسمية.