المنتخب الأولمبى يدعم أهالى غزة ماليًا

القاهرة - سامية سيد - تبرع المنتخب الأولمبي لكرة القدم بمبلغ مالى كبير لدعم الأشقاء فى غزة وذلك من خلال صندوق حياة كريمة وقدم شيك التبرع اليوم محمود حرب المدير الإداري للمنتخب .

وساهم فى المبلغ كل أفراد المنتخب الأوليمبي بالجهاز الفني والإداري والطبي والإعلامي واللاعبين ومسئولى المهمات .

وتعاهد أفراد المنتخب الأوليمبي بتقديم مزيد من الدعم لاشقائنا فى غزة بشكل مستمر إيمانا منهم بالدور الوطنى تجاه القضية الفلسطينية والتى تعتبر جزء أصيل من الوطن العربي الكبير .

ووافق اتحاد الكرة على إقامة معسكر مغلق لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكالي خلال شهر يناير المقبل، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، وتم الاتفاق على أن يخوض المنتخب الأولمبي معسكراً لمدة 6 أيام، خاصة أن هذه الفترة ستشهد مباريات كأس الرابطة.

واستقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على انطلاق مباريات بطولة كأس الرابطة يوم 7 يناير المقبل، على أن يتم تحديد مواعيد المباريات والإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً عقب سحب القرعة وسيتم مراعاة مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية منعا لتعارضها مع مباريات كأس الرابطة.