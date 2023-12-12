شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المكفوفين يشارك فى التصويت بالانتخابات الرئاسية بطريقة "برايل".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص منتخب مصر لرياضة المكفوفين رجال وسيدات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالإدلاء بأصواتهم بمدينة السادس من أكتوبر على طريقة برايل.

جاء إدلاء منتخب رياضة المكفوفين في مدينة السادس من أكتوبر علي هامش بطولة أفريقيا لكرة الهدف للمكفوفين التي تقام في صالة الدكتور حسن مصطفي .

وحرص لاعبو المنتخب وجهازهم الفني بقيادة الدكتور محمد فرحات على الذهاب إلى اللجنة الانتخابية والمشاركة في العرس الرئاسي بطريقة برايل، وهي طريقة تسمح لذوي الإعاقة البصرية بالمشاركة في الانتخابات وممارسة حقوقهم السياسية.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى قد ساهمت في طباعة البطاقات الانتخابية بطريقة "برايل" للتيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في المشاركة في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للمساهمة في إتاحة اللجان الانتخابية ليستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية المشاركة في العملية الانتخابية والتوجه إلى اللجان مقار الانتخاب.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024 داخل جمهورية مصر العربية وفقا لجدول زمني وضعته الهيئة العليا للانتخابات خلال ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسيمبر الحالي، ويبدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم من الساعة التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساء، كما حددت الهيئة العليا للانتخابات يوم 13 ديسمبر الجاري موعدا لانتهاء عملية الفرز في جمسع اللجان وإرسال المحاضر للجان العامة على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.