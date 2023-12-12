شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ النادى الأهلى بجائزة أفضل ناد أفريقى من الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنأ الاتحاد المصرى لكرة القدم، النادى الأهلى بعد حصوله على جائزة أفضل ناد في أفريقيا لعام 2023، خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذى أقيم فى المغرب.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة التهنئة وجاء نصها كالتالى: "الاتحاد المصري لكرة القدم، يهنئ مجلس إدارة النادي الأهلي وجهازه الفني ولاعبيه وجماهيره بمناسبة الفوز بجائزة أفضل ناد في أفريقيا لعام 2023، خلال حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم" .

وتُوج النادي الأهلي بجائزة أفضل فريق لكرة القدم لعام 2023، وذلك خلال حفل جوائز كاف 2023، اليوم الإثنين، والمقام في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش في دولة المغرب.

وكان فريق الأهلي قد تُوج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي على حساب فريق الوداد الرياضي المغربي، وسيمثل القارة السمراء في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق غدًا.

وتوج الأهلي بجائزة أفضل نادي للمرة السادسة فى تاريخه والأولى منذ عام 2013، وتسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي.