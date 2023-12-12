شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فتحى مديرا للبطولة العربية للسلة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة مجدي أبو فريخة، على تعيين محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد مديرًا للبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة، في نسختها الـ25، كما كلف أيمن علي رئيسًا لبعثة المنتخب في البطولة.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات خلال الفترة من 26 ديسمبر وحتى 3 يناير المقبل.

حدد مسؤولو الاتحاد العربي لكرة السلة برئاسة إسماعيل القرقاوي، موعد إجراء قرعة منافسات البطولة والذي تحدد له 20 ديسمبر الجاري.

ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

ويعتلي المنتخب المصري لكرة السلة صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة، حيث حصد المنتخب آخر لقب في نسخة 2016.