شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادي الزمالك: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب لاستكمال الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مصري غيور على بلده، قائلا: "كل مواطن محب لبلده لازم ينزل يدلي بصوته ولابد الشعب المصري كله ينزل ويشارك بصرف النظر عن الاقتناعات المختلفة".

وأضاف حسين لبيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه يشعر أننا أمام واجب والانجازات التي تمت لابد أن تستكمل والعالم كله لازم يشعر بوقفة الشعب مع رئيسه، مشيرا إلى أن لدينا مشكلة قاسية هي غزة وموقف الدولة المصرية كان مشرفا ونثمن الوقفة المصرية الشجاعة.

وتجرى الانتخابات بإشراف قضائي على 11 ألفًا و631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكتروني أو الاتصال بالدليل 140 أو إرسال الرقم القومى فى رساله الى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.

وتستغرق عملية التصويت دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومي لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب الى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب في اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.