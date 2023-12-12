شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الأهلى بعد الفوز بجائزة أفضل ناد أفريقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته بفوز المارد الأحمر بلقب أفضل ناد أفريقي لهذا العام.
وقال قنديل، خلال تسلمه الجائزة في حفل الكاف المقام حاليا، إنه يوجه الشكر بالنيابة عن مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” والمغرب على حسن تنظيم الحفل، الذي شهد تتويج الأحمر بلقب أفضل نادي أفريقي بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا في العام الماضي.
وقال قنديل: "باسم إدارة النادي الأهلي أتقدم بكل التحية والتقدير للاتحاد الأفريقي برئاسة موتيسبي رئيس الاتحاد الأفريقي، كما أتوجه بالشكر للمملكة المغربية على استضافتها لهذا الحدث الكبير".
كما وجه طارق قنديل، ممثل الأهلي، الشكر لكل من صوت للأهلي للفوز بجائزة أفضل نادي في أفريقيا.
وتُوج النادي الأهلي بجائزة أفضل فريق لكرة القدم لعام 2023، وذلك خلال حفل جوائز كاف 2023، اليوم الإثنين، والمقام في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش في دولة المغرب.
وكان فريق الأهلي قد توج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي على حساب فريق الوداد الرياضي المغربي، وسيمثل القارة السمراء في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق غدًا.
وتوج الأهلي بجائزة أفضل نادي للمرة السادسة فى تاريخه والأولى منذ عام 2013، وتسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي.
وتستحوذ جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023 على الاهتمام الأكبر من جانب محبي كرة القدم، ليس فى أفريقيا فحسب بل فى العالم أيضاً، إذ أعلن كاف الخميس الماضي القائمة النهائية للمرشحين للحصول على الجائزة والمكونة من 3 لاعبين، وهم النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.
ويتطلع محمد صلاح للفوز بالجائزة للمرة الثالثة فى مسيرته الرياضية، بعدما حصل عليها عامى 2017 و2018، بينما يحلم كل من حكيمي وأوسيمين، اللذين قادا فريقيهما لحصد لقبي الدوري الفرنسي والإيطالي على الترتيب الموسم الماضي، بالتتويج بالجائزة للمرة الأولى.
ويتم تقديم الجائزة السنوية وفقاً لأداء المرشحين للجائزة في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقي فى وقت سابق.
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