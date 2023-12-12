شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من الأهلى بعد الفوز بجائزة أفضل ناد أفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن سعادته بفوز المارد الأحمر بلقب أفضل ناد أفريقي لهذا العام.

وقال قنديل، خلال تسلمه الجائزة في حفل الكاف المقام حاليا، إنه يوجه الشكر بالنيابة عن مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” والمغرب على حسن تنظيم الحفل، الذي شهد تتويج الأحمر بلقب أفضل نادي أفريقي بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا في العام الماضي.

وقال قنديل: "باسم إدارة النادي الأهلي أتقدم بكل التحية والتقدير للاتحاد الأفريقي برئاسة موتيسبي رئيس الاتحاد الأفريقي، كما أتوجه بالشكر للمملكة المغربية على استضافتها لهذا الحدث الكبير".

كما وجه طارق قنديل، ممثل الأهلي، الشكر لكل من صوت للأهلي للفوز بجائزة أفضل نادي في أفريقيا.

وتُوج النادي الأهلي بجائزة أفضل فريق لكرة القدم لعام 2023، وذلك خلال حفل جوائز كاف 2023، اليوم الإثنين، والمقام في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش في دولة المغرب.

وكان فريق الأهلي قد توج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي على حساب فريق الوداد الرياضي المغربي، وسيمثل القارة السمراء في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق غدًا.

وتوج الأهلي بجائزة أفضل نادي للمرة السادسة فى تاريخه والأولى منذ عام 2013، وتسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي.