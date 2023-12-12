شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل: جوائز الكاف تضع مسئولية أكبر على عاتق لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والمتواجد حاليًا في المغرب، لتسلم جوائز الكاف، عن سعادته الشديدة بالجوائز التي حصدها النادي، مؤكدا أنه شرف عظيم، والأهلي دائما يشرّف الرياضة المصرية.

وقال قنديل، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "ردود الأفعال كانت رائعة من الإخوة المغاربة، وكذلك مسئولو الاتحاد الأفريقي، والذين أشادوا بالنادي الأهلي، كما حظى بترحيب كبير من جانب المسئولين في المغرب، والنادي الأهلي هو الأفضل بكل تأكيد، وأتمنى أن يظل النادي على منصات التتويج بصفة مستمرة".

وأضاف: "هذه الجوائز ستلقى مسئولية كبيرة على اللاعبين، وللعام الرابع على التوالي الأهلي يشرف قارة أفريقيا ويخوض كأس العالم للأندية، وهو إنجاز عظيم في حد ذاته، لكن طموحنا وطموح الجمهور في حصد المزيد من البطولات، وهذه كلمات دائمة من محمود الخطيب رئيس النادي مع كل الأنشطة الرياضية".

وتابع: "دائمًا جمهور الأهلي يطالبنا بحصد المزيد، ودائمًا يرغبون في تحقيق الكثير من البطولات، كنا نفوز بأفريقيا ويطالبوننا خلال نفس المباراة بالحصول على لقب الدوري المصري".

وأكمل: "سعيد بحصول النادي الأهلي على جائزة أفضل نادٍ افريقي، وكذلك يستحق بيرسي تاو جائزة أفضل لاعب وهو شئ يشرفنا جميعًا، والجوائز نتاج منظومة النادي الأهلي التي تسير بنظام جيد، وكان طموحنا الحصول على كل الجوائز".

واستطرد: "مازحت باتريس موتسيبي بعد الصعود أكثر من مرة لتسلم الجوائز، ولم أكن أعرف بالجوائز مطلقًا، ولم أحاول معرفة أي شئ، وقمت بالاتصال بالكابتن محمود الخطيب لتهئنته، وكان يتابع معي كل التفاصيل".

وأردف: "سأعود إلى مصر، وبعدها سأتوجه يوم الخميس إلى السعودية للتواجد مع الفريق في كأس العالم للأندية".

واختتم طارق قنديل: "الشعب المغربي لديه علاقة مميزة مع الجانب المصري، ودائمًا فخورون بدعمنا لهم في كأس العالم، كما أن النادي الأهلي كان داعم ومساند للمنتخب المغربي، وكذلك تمت المواساة لهم في حادثة الزلازل الأخير، والخطيب دائمًا يجري اتصالات بشكل مستمر مع المسئولين المغاربة".

توج النادي الأهلي بجائزة أفضل فريق لكرة القدم لعام 2023، وذلك خلال حفل جوائز كاف 2023، اليوم الإثنين، والمقام في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش في دولة المغرب.

وكان فريق الأهلي قد تُوج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي على حساب فريق الوداد الرياضي المغربي، وسيمثل القارة السمراء في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق غدًا.

وتوج الأهلي بجائزة أفضل نادي للمرة السادسة فى تاريخه والأولى منذ عام 2013، وتسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي.