شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس إدارة اتحاد السلة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد فتحي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة والمشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد، على الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية في اليوم الثاني والتي تقام على مدار ثلاثة أيام.

وتواجد فتحي بمدينة السادس من أكتوبر وتحديدا في مدرسة الشهيد مصطفى الخطيب من أجل الانتخاب والإدلاء بصوته.



محمد فتحي

وأشاد محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، بسهولة العملية الانتخابية وحسن الاستقبال لجميع الناخبين ومساهمته في نجاح العملية الانتخابية الذي يشهد إقبال كثيف من المصريين.

وحث محمد فتحي الجميع للذهاب للجان والمشاركة في العملية الانتخابية والتأكيد للعالم على وعي المصريين وحرصهم على المشاركة في بناء مستقبل البلاد.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.