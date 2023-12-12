شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بلوزداد: نملك مع الأهلى أكبر حظوظ للتأهل عن مجموعتنا بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد القادر شنيوني المدير التنفيذي لفريق شباب بلوزداد الجزائري، إنه يتمنى فوز الأهلي في كأس العالم للأندية، والوصول لأبعد نقطة فيها بغض النظر عن تحديد موعد مباراة المارد الأحمر أمام فريقه.

وأضاف شنيوني، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر على فضائية أون تايم سبورتس: "شاهدنا مباراة الأهلي وبلوزداد بالإسكندرية، وكيف اقتسمها الفريقان، فريقنا أدى مباراة كبيرة وصعب الأمور على الأهلي".

ويعتقد شنيوني أن الأهلي وشباب بلوزداد يملكان أكبر فرصة للتأهل من المجموعة للدور المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

وتابع: "التعادل كان عادلا ومنطقيا في المباراة الأخيرة، ولا يعنى هذا أن شباب بلوزداد ستكون له الهيمنة على الأهلي في لقاء العودة بالجزائر، الفريقان سيلعبان من أجل الفوز والحظوظ متساوية لأننا نتكلم عن فريقين كبيرين".

وتوج النادي الأهلي بجائزة أفضل فريق لكرة القدم لعام 2023، وذلك خلال حفل جوائز كاف 2023، اليوم الإثنين، والمقام في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش في دولة المغرب.

وكان فريق الأهلي قد تُوج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب فريق الوداد الرياضي المغربي، وسيمثل القارة السمراء في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق غدًا.

وتوج الأهلي بجائزة أفضل نادي للمرة السادسة فى تاريخه والأولى منذ عام 2013، وتسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي.