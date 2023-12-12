شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بلوزداد: نملك مع الأهلى أكبر حظوظ للتأهل عن مجموعتنا بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال عبد القادر شنيوني المدير التنفيذي لفريق شباب بلوزداد الجزائري، إنه يتمنى فوز الأهلي في كأس العالم للأندية، والوصول لأبعد نقطة فيها بغض النظر عن تحديد موعد مباراة المارد الأحمر أمام فريقه.
وأضاف شنيوني، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي سيف زاهر على فضائية أون تايم سبورتس: "شاهدنا مباراة الأهلي وبلوزداد بالإسكندرية، وكيف اقتسمها الفريقان، فريقنا أدى مباراة كبيرة وصعب الأمور على الأهلي".
ويعتقد شنيوني أن الأهلي وشباب بلوزداد يملكان أكبر فرصة للتأهل من المجموعة للدور المقبل في دوري أبطال أفريقيا.
وتابع: "التعادل كان عادلا ومنطقيا في المباراة الأخيرة، ولا يعنى هذا أن شباب بلوزداد ستكون له الهيمنة على الأهلي في لقاء العودة بالجزائر، الفريقان سيلعبان من أجل الفوز والحظوظ متساوية لأننا نتكلم عن فريقين كبيرين".
وتوج النادي الأهلي بجائزة أفضل فريق لكرة القدم لعام 2023، وذلك خلال حفل جوائز كاف 2023، اليوم الإثنين، والمقام في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش في دولة المغرب.
وكان فريق الأهلي قد تُوج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب فريق الوداد الرياضي المغربي، وسيمثل القارة السمراء في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق غدًا.
وتوج الأهلي بجائزة أفضل نادي للمرة السادسة فى تاريخه والأولى منذ عام 2013، وتسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي.
وتستحوذ جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023 على الاهتمام الأكبر من جانب محبي كرة القدم، ليس فى أفريقيا فحسب بل فى العالم أيضاً، إذ أعلن كاف الخميس الماضي القائمة النهائية للمرشحين للحصول على الجائزة والمكونة من 3 لاعبين، وهم النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن باريس سان جيرمان الفرنسي، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.
ويتطلع محمد صلاح للفوز بالجائزة للمرة الثالثة فى مسيرته الرياضية، بعدما حصل عليها عامى 2017 و2018، بينما يحلم كل من حكيمي وأوسيمين، اللذين قادا فريقيهما لحصد لقبي الدوري الفرنسي والإيطالي على الترتيب الموسم الماضي، بالتتويج بالجائزة للمرة الأولى.
ويتم تقديم الجائزة السنوية وفقاً لأداء المرشحين للجائزة في الفترة من نوفمبر 2022 حتى سبتمبر 2023، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي فى وقت سابق.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز