شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمتى منتخبى السيدات والشابات لكرة اليد قبل بدء الدورة الدولية الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخبا مصر لكرة اليد للسيدات والشابات استعداداتهما للمشاركة في الدورة الدولية الودية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر الجاري، في المركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة منتخبي الجزائر والكونغو الديمقراطية.

وأعلن عبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات كرة اليد للسيدات والآنسات قائمتي منتخب السيدات والشبابات قبل انطلاق البطولة، وذلك على النحو التالي:

قائمة منتخب السيدات.

حارسات المرمى: فرح الشاذلي - منة الله سيد – مي جمعة – أمنية خالد، واللاعبات: أمينة عاطف – سارة متولي – نوران خالد – يارا مختار – دعاء حلمي – شيماء صبري – سهيلة خالد – ليلى هثيم – رنا راضي – ملك طلعت – مريم أسامة – نهى أيمن – سارة يحيى – رحمة محمد – أمينة هشام – مايا وائل – روان سعيد – يمنى مصطفى.

الجهاز الفني والإداري: رامي عبد اللطيف المدير الفني، حملي مصبح المدرب العام، محمد عباس مدرب حراس المرمى، إيمان مرجان المدير الإداري، منة الله بدوي أخصائي العلاج الطبيعي – حازم حامد محلل الأداء الفني، الحنفي محمد مدرب الأحمال.

قائمة منتخب الشابات 2004

حارسات المرمى: جهاد وائل - سارة محمد - لبني أشرف - منة الله محمد، واللاعبات: مريم عمر - تقى كامل - نوال أحمد خليل - نادين طارق - لوجين أسامة - لميس محمد - جنى صلاح الدين - فاطمة محمود - كنزي حاتم - شروق محمود - شهد صفي الدين - نهى إيهاب - رغدة أبو الخير - منى سنبل - إنجي ابراهيم - مريم أسامة - سارة جابر.

الجهاز الفني والإداري: رامي عبد اللطيف المدير الفني، حملي مصبح المدرب العام، محمد عباس مدرب حراس المرمى، منة الله كرم المدير الإداري، ماهيتاب محمد أخصائي العلاج الطبيعي – حازم حامد محلل الأداء الفني، الحنفي محمد مدرب الأحمال.

وأكد عبد الوهاب أن الدورة الدولية الودية ستنطلق غدا الثلاثاء بين المنتخبات الأربعة، وتقام المباريات كما يلي:

مباريات الثلاثاء

منتخب الشابات مواليد 2004 مع منتخب الكونغو الساعة 2 ظهرا.

منتخب السيدات مع منتخب الجزائر الساعة 4 مساءً.

مباريات الأربعاء

منتخب الجزائر مع منتخب الكونغو الساعة 2 ظهرا.

منتخب السيدات مع منتخب الشابات مواليد 2004 الساعة 4 مساءً.

مباريات الجمعة

منتخب الشابات مواليد 2004 مع منتخب الجزائر الساعة 12 ظهرا.

منتخب السيدات مع منتخب الكونغو الساعة 2 ظهرا.

وأشار عبد الوهاب إلى أن الدورة الدولية الودية تأتي ضمن برنامج الإعداد لمشاركة منتخب السيدات في كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في الكونغو الديمقراطية نوفمبر 2024، ومشاركة منتخب الشابات 2004 في بطولة العالم بمقدونيا يونيو 2024.