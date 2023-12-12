شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، هدف محمود كهربا الأفضل فى أفريقيا 2023.
فتوح وصبحى والزنارى يشاركون فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد انتهاء الإيقاف
قرر النادي الأهلي ضم الثنائي محمود متولي والحارس الشاب مصطفى مخلوف لقائمة الفريق المسافرة عصر اليوم، الاثنين، إلى السعودية للمشاركة فى كأس العالم للأندية.
حفل جوائز الكاف.. بيرسى تاو أفضل لاعب داخل أفريقيا 2023
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف" اليوم، الإثنين، عن فوز الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب النادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء.
هدف محمود كهربا الأفضل فى أفريقيا 2023
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف" اليوم، الإثنين، عن فوز محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلى بجائزة أجمل هدف فى أفريقيا 2023 عن هدفه ضد الهلال السوداني.
حفل جوائز الكاف.. الأهلى أفضل نادى فى أفريقيا 2023 للمرة السادسة
تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، اليوم، إلى القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
يبدأ محمود حمدي الونش، لاعب فريق الزمالك، التدريب مع الفريق اليوم، الاثنين، بعد غيابه عن المباريات والتدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة التى يعانى منها بالرباط الصليبى، والتى سافر على إثرها إلى الإمارات وألمانيا لاستكمال العلاج.
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