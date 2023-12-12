شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11 - 12 - 2023، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، هدف محمود كهربا الأفضل فى أفريقيا 2023.

فتوح وصبحى والزنارى يشاركون فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد انتهاء الإيقاف

انتظم أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت عصر اليوم، الاثنين، على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقبل فى مسابقة الدوري الممتاز.

قرر النادي الأهلي ضم الثنائي محمود متولي والحارس الشاب مصطفى مخلوف لقائمة الفريق المسافرة عصر اليوم، الاثنين، إلى السعودية للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

حفل جوائز الكاف.. بيرسى تاو أفضل لاعب داخل أفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف" اليوم، الإثنين، عن فوز الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب النادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء.

هدف محمود كهربا الأفضل فى أفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "كاف" اليوم، الإثنين، عن فوز محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلى بجائزة أجمل هدف فى أفريقيا 2023 عن هدفه ضد الهلال السوداني.

حفل جوائز الكاف.. الأهلى أفضل نادى فى أفريقيا 2023 للمرة السادسة

تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، اليوم، إلى القاهرة بعد الانتهاء من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يبدأ محمود حمدي الونش، لاعب فريق الزمالك، التدريب مع الفريق اليوم، الاثنين، بعد غيابه عن المباريات والتدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة التى يعانى منها بالرباط الصليبى، والتى سافر على إثرها إلى الإمارات وألمانيا لاستكمال العلاج.