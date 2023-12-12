شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الإثنين 11 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 11 / 12 / 2023 العديد من الاخبار الهامة على رأسها وصول بعثة الفريق إلى الأراضى السعودية من أجل البدء فى الإستعداد لكأس العالم للأندية المقرر أن يبدأ الفريق مبارياته بمواجهة اتحاد جدة السعودى يوم الجمعة المقبل .

وفد من قنصلية مصر بالسعودية يستقبل بعثة الأهلي فى مطار الملك عبد العزيز

حرص وفد القنصلية المصرية فى المملكة العربية السعودية، والذي ضم كلًّا من المستشار محمد رمضان نائب القنصل العام، وسعد جلال، المستشار مصطفى حافظ، والمستشار ياسر علواني مساعدى القنصل المصري، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مطار الملك عبد العزيز الدولي.

بعثة الأهلي تصل السعودية للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية

وصلت بعثة النادي الأهلي، منذ قليل، إلى السعودية للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية على متن طائرة خاصة، ويترأس المهندس خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي بعثة الفريق.

شاهد كواليس رحلة الأهلي إلى السعودية للمشاركة فى كأس العالم للأندية.. صور

غادرت بعثة النادي الأهلي القاهرة، منذ قليل، مُتوجهة إلى السعودية على متن طائرة خاصة للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق غداً، ويستهلها الأهلي يوم 15 ديسمبر الجارى بمواجهة الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

الأهلي يصطحب متولي ومخلوف فى رحلة السعودية بعد استبعاد عبد القادر وكريستو

قرر النادي الأهلي ضم الثنائي محمود متولي والحارس الشاب مصطفى مخلوف لقائمة الفريق المسافرة عصر اليوم، الاثنين، إلى السعودية للمشاركة فى كأس العالم للأندية.

وليد صلاح الدين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. صور

حرص وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، على المشاركة في العرس الانتخابي والإدلاء بصوته فى لجنة مدينة الإنتاج الإعلامي.

أمير عبد الحميد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

حرص أمير عبد الحميد، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، على المشاركة فى العرس الانتخابي والإدلاء بصوته فى لجنة مدرسة الشيخ زايد الثانوية العسكرية بنين.