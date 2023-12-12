شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: جوائز الأهلى الثلاث فى حفل الكاف فخر لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد حسن الصقر، الذى حضر ضمن كوكبة من النجوم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2023 والتي أقيمت في المغرب، عن أهمية فوز الأهلي بثلاث جوائز.

وقال أحمد حسن، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورتس: "الحمد لله على التواجد وسط كوكبة من الأساطير والنجوم الذين نجحوا في تحقيق إنجازات كبيرة".

وأضاف: "سعيد بتمثيل بلدي على المنصات العالمية، وسعيد أيضًا بتتويج الأهلي بأكثر من جائزة النادي، والأهلي فاز بـ3 جوائز بين الأفضل في حفل توزيع جوائز الكاف، وهذا يدعو للفخر الكبير، ومن أهم الأشياء أن نسمع اسم الأهلي واسم مصر".

وتوج النادي الأهلي بجائزة أفضل فريق لكرة القدم لعام 2023، وذلك خلال حفل جوائز كاف 2023، اليوم الإثنين، والمقام في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش في دولة المغرب.

وكان فريق الأهلي قد تُوج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب فريق الوداد الرياضي المغربي، وسيمثل القارة السمراء في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق غدًا.

وتُوج الأهلي بجائزة أفضل نادي للمرة السادسة فى تاريخه والأولى منذ عام 2013، وتسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي.