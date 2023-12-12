علاء نبيل يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

القاهرة - سامية سيد - حرص علاء نبيل نجم منتخب مصر السابق ورئيس قطاع الناشئين بنادي زد، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة ليسيه الحرية بمصر الجديدة.

وحرص علاء نبيل على المشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، من أجل المشاركة في رسم مستقبل مصر.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.